b, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur. Birbirinden şık ve güzel yüzükler üreterek bölümleri geçmeye çalıştığınız oyunda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda içinizdeki sanatçı kişiliği de ortaya çıkarabiliyorsunuz.

Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm Jewelry Maker! oyununda farklı stilde ve tarzda yüzükler üretiyorsunuz. Elmasları ve diğer değerli taşları keserek ve şekil vererek oynayabileceğiniz oyunda eşsiz bir deneyim de yaşayabiliyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm Jewelry Maker! oyununda becerilerinizi sonuna kadar kullanmanız da gerekiyor. Renkli görselleri ve sürükleyici atmosferiyle de ön plana çıkan oyun mutlaka telefonlarınızda yer almalı.

Jewelry Maker! oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz.