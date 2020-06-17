Jump 3D oyunu İOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Sıkıldığınız her yerde rahatça oynayabileceğiniz bir oyunla karşınızdayım. Süper insan olmaya şimdi başlayabilirsin. Şimdi Jump 3D oynayarak şehirdeki gökdelenleri, destansı yapıları ve yüksek binaları zıplayarak geçebilirsiniz. Bu oynaması kolay atlama oyununda süper kahraman olmanın heyecanını yaşayın.

Atlayışlarınız doğru zamanda yaparak kariyerinizi yükseltmek için bitiş çizgisine kolayca ulaşın. Kariyerinizi yükseltirken karakterinizin kıyafetini değiştirebilir ve sonraki seviyelere daha güçlü çıkabilirsin. Ayrıca atmosfer ve grafikleri ile de oyunseverler tarafından çok sevilen Jump 3D oyununun sizlerin de beğenisini kazanacağına eminim. Özellikle ilerleyen bölümlerde oyunu oynadığınız yerin değişmesi ve farklı ortamlarda oynayabilmeniz durumu daha da mükemmel hale getiriyor. New York, Maui, Mısır ve daha fazlasını bu oyun sayesinde gezmiş kadar oluyorsunuz. Siz de bu benzersiz oyuna dahil olmak isterseniz oyunu indirip hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Oyunu İOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.