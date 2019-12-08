Jump And Shoot! oyununu iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz sıradışı bir aksiyon oyunudur.

Oyunda bir karaktere sahip oluyorsunuz ve isteğe bağlı olarak karakteri değiştirebiliyorsunuz. Ağır çekimde çok farklı stillerde zıplarken aynı zamanda ateş etmeniz gerekmektedir. Amacınız da karşınızda duran kişileri vurmaktır. Tam zamanında ateş ederseniz amacınıza ulaşmış olursunuz. Hedefiniz sadece bir kişiyle sınırlı değildir. Her bölümde mekan ve kişiler değişir fakat yapmanız gereken hep aynıdır. Leveli en güzel şekilde geçtiğinizde üç yıldız kazanıyorsunuz. Yıldızlarınızı biriktirerek üst seviyelere geçebilirsiniz. Doğru zamanlamalar yaparak eğlenmek istiyorsanız tam size göre bir oyun. Siz de kendi karakterinizi yaratıp oynamaya hemen başlayabilirsiniz. Şimdiden herkese başarılar diliyorum.

Oyunu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.