Jump Up 3D oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir simülasyon oyunudur.

Klasik top oyunlarının yanında oldukça modern ve macera dolu bir oyun. Oyundaki amacınız üzerinde sayı olan blokları kullanarak topu verilen yüksekliğe çıkartmaya çalışmak. Dikkat etmeniz gereken konu ise bir binaya birden fazla kez atlamamak.

Her bloğun üzerine atlayamazsınız. Atlayacağınız binayı seçerken oldukça stratejik kararlar vermelisiniz. Döndürerek en doğru binayı seçebilirsiniz. Eğer yeterince yükseğe çıkarsanız bölümü geçmiş oluyorsunuz.

Pratik oynanış şekli ve sade atmosferiyle oldukça keyif veren bir oyundur. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz ve oynarken de dinlenebileceğiniz farklı tarzda bir oyun. Sizler de yorgunluğunuzu atacak rahat oyunlar arıyorsanız bu oyunu ücretsiz olarak indirebilirsiniz.