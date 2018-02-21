Kampp uygulamasıyla iOS cihazlarınızdan birçok yeni kamp alanını keşfedebilmeniz mümkün.

Kamp yapmak, benim de en çok keyif aldığım aktivitelerin başında geliyor. Şehrin kalabalığından uzaklaşarak doğayla iç içe olabileceğiniz bu aktiviteyi, imkanları geniş bir yerde yapmak da kamp deneyiminizi olumlu yönde etkileyecektir. Kamp alanlarında mutlaka bulunması gereken imkanları, kullanıcı yorumlarını ve fotoğrafları her zaman bulabilmek mümkün olmuyor. Gezgin sayfalarında belli başlı yerler için tavsiyeler ve yorumlar bulabilirsiniz, fakat hiç bilinmeyen bir yerdeki kamp alanlarına gitmek istiyorsanız bu konuda zorlanabilirsiniz. Kampp uygulaması da tam da bu amaçla geliştirilen bir kamp rehberi uygulaması . Türkiye genelindeki kamp alanlarını şehirlere göre ayıran ve bu alanları ziyaret eden kullanıcıların yorumlarını sizlere sunan uygulamada, çok fazla bilinmeyen harika kamp alanlarını keşfedebilirsiniz.

Kamp yerlerine ait fotoğraflar, imkanlar, yorumlar vb. bilgilere ulaşma imkanı sunan Kampp uygulamasında, siz de kendi yorumlarınızı ekleyerek diğer kullanıcılara yardımcı olabilirsiniz. Gitmek istediğiniz kamp alanlarına yol tarifi de alabileceğiniz Kampp uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilir, sakin ve huzurlu bir tatilin tadını çıkarabilirsiniz.