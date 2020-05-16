KartRider Rush+

Dünya çapında 300 milyondan fazla oyuncunun keyfini çıkardığı kart yarışı hissi, daha fazla stil, daha fazla oyun modu ve daha fazla heyecan ile her zamankinden daha iyi!

Dünyanın dört bir yanından oyuncularla katılın ve görevleri kulüp olarak tamamlayın. Kendi özelleştirilebilir evinizde en son kart arabanızı gösterin veya eğlenceli, hızlı mini oyunlarla zor kazanılan bir maçta eğlenin.

Arkadaşlarınızla yarışın ya da çeşitli oyun modlarında tek başınıza oynayın. KartRider evreninden ikonik karakterler ve kartlar toplayın ve yükseltin.

45'den fazla yarış pisti ile bitiş çizgisine hızlanın! İster London Nights'taki kalabalık trafikte bir tura çıkın, ister Shark'ın Mezarı'ndaki buzun üşümesine katlanın, her parkurda, bir meydan okuma arayan oyuncular için farklı bir yarış deneyimi sunan kendine özgü özellikleri vardır. Kart yarışı hiç bu kadar güzel görünmemişti.