Evinizde bulunan TP-Link marka akıllı cihazlarınızı, iOS işletim sistemli cihazlarınıza yükleyeceğiniz Kasa Smart uygulaması üzerinden yönetebilirsiniz.

Evinizi teknolojiye uygun cihazlarla donattıysanız ve dilediğiniz her yerden birçok cihaza erişim sağlamak istiyorsanız, Kasa Smart uygulaması üzerinden bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. TP-Link markasının sunduğu lambalar, prizler, kamera, termostat ve yönlendirici gibi cihazları dünyanın her yerinden kontrol edebileceğiniz ve yönetebileceğiniz Kasa Smart uygulaması, size birçok anlamda kolaylık sağlıyor.

Evden çıkarken ışıkları kapatmayı unuttuysanız, elektrikli aletleri fişte unuttuysanız veya eve gelmeden ışıkları açmak, evi ısıtmak istiyorsanız Kasa Smart uygulaması size tüm bunları kontrol etme imkanı sağlıyor. Zamanlayıcı özelliğini de kullanabileceğiniz Kasa Smart uygulamasında, cihazların türüne göre çeşitli ayar seçeneklerini dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Eğer siz de TP-Link akıllı ev sistemlerini kullanıyorsanız, Kasa Smart uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uyumlu cihazlar; TP-LINK Smart Plug HS100/110/107 KP200/400, Smart Plug Mini HS103/105 KP105, Smart Switch HS200/210/220, Smart Power Strip HS300/303, Smart Bulb LB100/110/120/130/200/230, KL50/60/110/120/130, IP Camera KC100/105/110/115/120/200/300/310, Smart Router SR20, Range Extender RE270/370/350K