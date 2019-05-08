Khan Academy Kids ile artık öğrenmek çok eğlenceli! 2-6 yaş arası çocuklar için ödüllü ücretsiz uygulama sayesinde küçük çocuklar, okul öncesi ve kreşlerin öğrenmelerine yardımcı olacak binlerce eğitici oyun, aktivite ve kitaba erişebilecek.

Sevimli karakterler, çocukları dersler boyunca yönlendirecek ve uyarlamalı öğrenme sayesinde farklı becerilerde ustalık kazanmalarına yardımcı olmak için deneyimler özelleşecek. Çocuklar okuma, yazma, matematik, sosyal-duygusal gelişim, problem çözme becerileri konularını öğrenebilirler.

Çok etkileşimli eğitici oyunlar ve aktiviteler genç öğrencileri derse hazırlar. Çocuklar kitapları kendi başlarına okuyabilir veya kaydedilen sesli anlatımla birlikte takip edebilir.Beş tuhaf karakter, çocukları düşünmeye ve öğrenmeye teşvik eder.

Khan Academy Kids'in ders verdiği alanlar: