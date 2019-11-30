Canavarlar tarafından işgal edilen topraklarınızı geri almak için çeşitli savaş stratejileri geliştireceğiniz ve yeni saldırı taktikleri deneyerek bağımsızlığınızı ilan edebileceğiniz Kingdom Adventurers, Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Basit ama kaliteli grafikleri ve aksiyon dolu savaş sahneleri ile sıkılmadan oynayacağınız bu oyunda yapmanız gereken, farklı yeteneklere ve özel güçlere sahip sayısız askerden kurulu dev bir orduyu yöneterek topraklarınızı geri almak için mücadele etmek ve ülkenizi geliştirerek seviye atlamaktır.

Farklı stratejiler ve saldırı taktikleri deneyerek canavarları mağlup edebilir ve topraklarınıza kavuşabilirsiniz.

Oyunda ordunuzu güçlendirerek düşman askerlerini bozguna uğratabileceğiniz kılıç şövalyeleri, okçu birlikleri, büyücüler ve daha onlarca farklı alanda görev yapan güçlü askerler yer almaktadır.

Sıfırdan bir ülke inşa ederek zorlu görevleri yerine getirmeli ve yeni bölgeler keşfederek ülken sınırlarını genişletmelisiniz.

Simülasyon oyunları arasında yerini alan ve ücretsiz olarak hizmet veren Kingdom Adventurers, 100 binden fazla oyun tutkunu tarafından tercih edilen popüler bir oyun olarak öne çıkıyor.