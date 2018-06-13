KINGDOM HEARTS Union χ[Cross]

KINGDOM HEARTS Union, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli ve eşsiz bir rol yapma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Heyecan verici atmosfere sahip olan oyunda arkadaşlarınızla birlikte mücadele ediyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir rol yapma oyunu olan KINGDOM HEARTS Union, stratejik hamleler yaparak ilerleyebileceğiniz ve birbirinden değerli madalyalar kazanabileceğiniz bir oyundur. Gerçek zamanlı mücadelelere sahip olan oyunda fantastik bir atmosfer yer alıyor. Son derece basit bir oynanışa sahip olan oyunda birbirinden güçlü karakterleri kontrol edebiliyorsunuz. Hızlı ve tempolu bir oynanışa sahip olan KINGDOM HEARTS Union, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun diyebilirim. Kaliteli grafikleriyle de dikkat çeken KINGDOM HEARTS Union, sizleri bekliyor. Farklı özel güçleri de kontrol edebileceğiniz oyunda işiniz oldukça zor.

KINGDOM HEARTS Union oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.