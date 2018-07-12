KlikIt Original, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir masa oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Eşsiz mücadelelere sahne olan oyunda dünyanın dört bir yanındaki oyunculara meydan okuyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz bir mobil strateji oyunu olarak nitelendirebileceğim KlikIt Original, arkadaşlarınıza meydan okuyup yüksek puanlar kazanabileceğiniz bir oyundur. Beyninizi sınırlarına kadar zorlamanız gereken oyunda rakiplerinizi alt etmeli ve yüksek puanlara ulaşmalısınız. Basit bir oynanışa ve sürükleyici atmosfere sahip olan oyunda bir takım özel güçler de kullanabiliyorsunuz. Kaliteli grafikleri ve zorlu seviyeleriyle de ön plana çıkan oyunda işiniz bir hayli zor. Birbirinden özel hediyeleirn de sahibi olabileceğiniz oyunda keyifli anlar geçirebiliyorsunuz. Eğer bu tarz oyunları seviyorsanız KlikIt Original sizleri bekliyor.

KlikIt Original oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.