Gün geçtikçe mobil platformda oyunlar artmaya devam ediyor. Mobil oyuncuların yakından tanıdığı bir isim olan FGL Indie Showcase’de zamanın şartlarına ve oyuncuların ilgisine yönelik oyunlar geliştirmeye devam ediyor.

Başarılı mobil oyun geliştirici yeni oyunlarından bir tanesi olan Knight Joust Idle Tycoon ile bizlere ortaçağ tadında bir deneyim sunuyor. Zırhların, mızrakların ve atların yer aldığı yapımda zafer için savaşacak ve başarıyı elde etmeye çalışacağız.

Oyuncular seçtikleri silah ve ekipmanları yükselterek daha etkili bir hale getirebilecek, rakiplerine karşı yüksek hasarlar meydana getirebilecekler.

Renkli grafik açıları ile oyuncuların karşısına çıkan yapım ücretsiz yapısı ile de hemen hemen her kesimden oyuncuyu savaş meydanına davet ediyor olacak.

Knight Joust Idle Tycoon 100 binden fazla oyuncu tarafından Android ve iOS platformlarında oynanmaya devam ediyor.