Knightfall AR, iOS platformunda artırılmış gerçeklik strateji oyunu olarak yerini alıyor.

Orta çağ temalı strateji savaş oyunlarını seviyorsanız, hem iPhone hem de iPad (ARKit desteği sunan modeller) cihazlarda oynanabilir olan bu AR oyunu ile vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.

Mobilde oyun oynamak için bolca vakti olan strateji severlere tavsiye edeceğim Knightfall AR, adından da tahmin edeceğiniz üzere artırılmış gerçeklik teknolojisinden yararlanılarak hazırlanmasıyla benzerlerinden ayrılıyor. Savaş alanını kendiniz oluşturabildiğiniz mobil strateji oyununda Memlük savaşçılarına karşı mücadele ediyorsunuz. Ace şehrine giren düşmanları toprağa gömmekle uğraşırken bir yandan da Hristiyanlık için değerli Kutsal Kase’yi korumaya çalışıyorsunuz. Düşman dalga dalga geliyor. Şövalyelerin yanı sıra oklar ve ateş toplarıyla saldırıya karşılık veriyor, duvarlarla örerek savunmanızı güçlendiriyorsunuz. Artırılmış gerçeklik oyunu olduğundan mücadeleyi dilediğiniz açıdan izleyebiliyor, yakınlaşma yaparak mücadelenin içine girebiliyorsunuz.