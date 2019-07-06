Koç Üniversitesi’nde eğitim görüyorsanız, Koç Üniversitesi Mobil uygulamasını iOS cihazlarınıza indirerek ihtiyaç duyduğunuz ve merak ettiğiniz bilgilere ulaşabilirsiniz.

Kişiselleştirilmiş içerikler ve güncel bilgileri öğrencilerine sunan Koç Üniversitesi Mobil uygulamasında, üniversitenin yayınladığı güncel duyurular ve haberler den anında haberdar olabilirsiniz. Ders programınızı inceleyebileceğiniz ve kütüphane hesabınızı görüntüleyebileceğiniz uygulamada, arama özelliği sayesinde arkadaşlarınızı ve öğretim görevlilerini bulabiliyor, arayabiliyor ve adres defterinize kaydedebiliyorsunuz.

Toplu taşıma araçları ve servislerin hareket saatlerini de sizlere sunan Koç Üniversitesi Mobil uygulamasında, kampüs içinde rahat ulaşım için kampüs haritası özelliğini kullanabilirsiniz. Yemekhanenin günlük menüsünü de inceleyebileceğiniz Koç Üniversitesi Mobil uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri