Kral Şakir: Muhtişim Macera, Cartoon Network kanalında yayınlanan ilk Türk yapımı çizgi dizi Kral Şakir’in mobil oyunu. Bir aslan ailesinin modern şehir hayatında başından geçenleri anlatan popüler çizgi film Kral Şakir’in mobil oyunu da oldukça başarılı. Çizgi film ve sinema filmindeki tüm karakterler oyunda mevcut olmakla birlikte onların yerine geçebiliyorsunuz. Animasyon filmi tarzında mobil oyunları seviyorsanız, Kral Şakir: Muhtişim Macera iOS oyununu oynamalısınız. Oyun iOS platformunda da ücretsiz, kolay kontrolleriyle hem iPhone hem de iPad’de keyifli oynanış sunuyor.

Popüler çizgi film kanalı Cartoon Network’de yayınlanan, sinemada Kral Şakir Korsanlar Diyarı adıyla izleyicilerle buluşan, oyunları ve oyuncakları da bulunan sevilen karakter Kral Şakir’in mobil cihazlarda oynanabilen oyunu Kral Şakir: Muhtişim Macera adıyla iOS ve Android’de indirilebiliyor. Çizgi film stili grafikleri ve oynanışıyla daha çok çocukları kendisine çeken aksiyon macera oyununda karakterimiz dinozorlar ve gizemli büyük canavarlarla yüz yüze geliyor. Karşınıza çıkan kötüleri süper güçlerinizi kullanarak ve eşyaları fırlatarak alt ediyorsunuz. Köpekbalığı arabası, Domatesçi kamyonu, Jet-Pack gibi süper güçleriniz sizi yenilmez yapıyor.

Kral Şakir: Muhtişim Macera iOS Oyunu Özellikleri