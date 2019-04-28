Law of Creation: A Playable Manga

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun severlere sunulan ve yüz binlerce oyuncu tarafından keyifle oynanan Law of Creation, zombilere karşı mücadele ederek evrende gerçekleşen ürpertici olayları araştırabileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Etkileyici grafik tasarımı ve kaliteli ses efektleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken, farklı özellikleri olan onlarca karakter arasından dilediğinizi seçerek zombilerle savaşmak ve gizemli olayları araştırarak gün yüzüne çıkartmaktır. Evrende garip şeyler olmakta ve neler olduğunu anlamak için harekete geçerek olaya el atmalısınız. Farklı konusu ve sürükleyici bölümleri ile benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde birbirinden ilginç onlarca karakter ve her karakterin kendine has özel güçleri bulunmaktadır. Kendi karakterinizi belirleyerek maceraya atılabilir ve zombilere karşı mücadele vererek insanları bu beladan kurtarabilirsiniz.

Mobil platformda macera oyunları arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak hizmet veren Law of Creation, geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken kaliteli bir oyun olarak ön plana çıkıyor.