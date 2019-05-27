Sadece atlamak ve serbest bırakmak için ekrana dokunun ve basılı tutun! Balık akvaryumlarını diğer balık tanklarından topla, kuluçkaya yatır ve aileni büyütmek için kuluçkaya başla. Harika kıyafetler ve aksesuarlar satın almak ve zıplamak için para kazanın ve oyun bonuslarının sahibi olun.

Lazy Fish sayesinde balıkçılık dünyasına girmeyi ve en büyük balıkları yakalamayı öğrenecek ve aynı zamanda bir hayli eğleneceksiniz. Tembel oyuncu türü için en iyi sonucu veren Lazy Fish'de basit bir musluk kontrolü sayesinde balıkları tutacak ve puanınızı arttıracaksınız. Hadi yüksek puan alabilmek için daha fazla zıplamalısınız!

Ayrıca daha fazla puan yarışmaları için arkadaşlarınızı da davet edebilirsiniz. Davet ettiğiniz arkadaşlarınız için ek bonusları almayı unutmayın.

Lazy Fish Özellikleri