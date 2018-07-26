Left to Survive, solo ve multiplayer oynama seçeneği sunan zombilerle dolu aksiyon shooter oyunu. Üçüncü şahıs kamera açısından oynanış sunan oyunda şehri ele geçiren zombi ordusunu dağıtmaya çalışıyor, hayatta kalanları kurtarıyor, helikopterle düşman üssüne dalıyor, kaynakları ele geçiriyorsunuz. Zombi öldürme oyunlarını seviyorsanız, temponun hiç düşmediği, grafikleriyle de etkileyici bu yapımı beğeneceğinizi düşünüyorum.

iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olan TPS oyununda hem zombilere hem de gerçek oyunculara karşı tek başınıza hayatta kalma mücadelesi veriyorsunuz. Keskin nişancı tüfeğinden el bombasına av tüfeğine yürüyen ölüleri ve üssünüzü dağıtmaya çalışan düşmanlarınızı etkisiz hale getirmek için kullanabileceğiniz birçok silah mevcut. Yalnız kaynaklarınız sonsuz değil. Düşman üslerine girip kaynak ele geçirmeniz gerekiyor. Hayatta kalanları kurtararak gücünüzü artırabiliyorsunuz. Gerçek oyuncularla bir araya getiren solo mod da, takım oyunu oynamaya zorlayan ikili maç modu da zevkli.