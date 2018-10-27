Favilla'nın kurgusal kıtasını fethetme hırsıyla hizmet ettiği benzersiz bir strateji ve şehir inşa etme kombinasyonunu başlatın. Askerlenizi kaynak toplamaya ve diğer oyuncuları yağmalamaya yönlendirerek ve yöneterek, imparatorluğunuzu küçük bir köyden kocaman bir imparatorluğa dönüştürün.

Birliklerinizi etkili bir şekilde organize etmeli ve yardımcılarını en üst düzeye çıkarmalıdır. Okçular ve mancınıklarınızı düşman şövalyelerinden koruyun, düşmanın savunmasını kendi şövalyelerinizle geçin ya da biraz incelik sergilemek istiyorsanız hırsızları dağıtın.

İmparatorluğun için Para, Endüstri ve Savaşçı arasında bir bölüm seçebilirsiniz. Her bir derecenin avantajları ve yandaşları sadece sizinle birlikte savaşmakla kalmaz, aynı zamanda gelişmekte olan bir kasaba için çok önemli olan esnafa imparatorluğunuzun vazgeçilmez bir yardımcısı olacaktır.

Legend: Rising Empire'a katılın ve nihai strateji ve yönetim deneyimine sahip olun! Favilla'da kendi efsanenizi yaratın!