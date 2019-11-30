Hem Android hem de iOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz ve sürükleyici özelliği sayesinde bağımlısı olacağınız Legends Of Olympus, antik yunan döneminde yaşayarak eşsiz bir çiftlik inşa edeceğiniz ve daha önce hiç rastlamadığınız ilginç yaratıkları besleyeceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Kaliteli grafikler ve ses efektleri ile donatılan bu oyunda amaç, Yunan tanrılarından miras kalan tarihin izlerini taşıyan eşsiz bir çiftlik kurarak tarım ve hayvancılık yapmaktır. Hayvanlardan ve tarımdan elde ettiğiniz doğa ürünleri çevre köylere pazarlayarak kazanç sağlamalı ve çiftliğinizi genişleterek seviye atlamalısınız.

Sürükleyici bölümleri ve macera dolu görevleri ile sıkılmadan oynayacağınız bağımlılık yapıcı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda çiftliğinizde bakımını üstleneceğiniz onlarca farklı hayvan ve tarlalarınızda yetiştirebileceğiniz sayısız ürün yer almaktadır.

Dilediğiniz gibi bir üretim stratejisi belirleyerek çiftliği yönetebilir ve kar elde ederek yolunuza devam edebilirisiniz.

Mobil platformda klasik oyunları arasında bulunan ve ücretsiz olarak sunulan Legends Of Olympus, hayalinizdeki çiftliği inşa ederek eğlenceli anlar geçireceğiniz sıra dışı bir oyundur.