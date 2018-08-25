Lingokids uygulaması, çocuğuna erken yaşta yabancı dil öğretmek isteyen ebeveynler için harika özellikler sunuyor.

iOS işletim sistemli cihazlarınızda kullanabileceğiniz Lingokids uygulaması, 2 ile 8 yaş aralığındaki çocuklarınızın faydalanabileceği oldukça etkili eğitim içerikleri sunuyor. Çocukların eğlenirken dil öğrenmesini sağlayan uygulamada sayılar, harfler, şekiller, yemekler, hayvanlar ve renklerin yanında 3000’i aşkın kelime arşivi de bulunuyor.

iPhone ve iPad cihazlarınızda güvenle kullanabileceğiniz Lingokids uygulaması, çocukların güvenliği için dikkat dağıtıcı unsurlara ve reklamlara yer vermemiş. Bu sayede çocukların sadece içeriklere odaklanarak İngilizce’yi etkili bir şekilde öğrenmeleri hedefleniyor. Uygulama içi satın alımlarla birlikte sınırsız bir şekilde kullanabileceğiniz Lingokids uygulamasından ücretsiz olarak faydalanmak isterseniz, günde sadece 3 aktivite yapabilmenize izin veriliyor.

Uygulama özellikleri