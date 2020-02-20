Lost Bubble - Bubble Shooter

Lost Bubble oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir arcade oyundur.

Tüm zamanların en eğlenceli Baloncuk Patlatma oyununu oynamaya hazır mısın? Renkli küçük balonları patlattıkça zevk alacağın harika bir oyunla karşınızdayız. Çözüm bulma becerilerini geliştirirken eğlenmek istiyorsan bu oyun tam sana göre.

Dünyanın en iyi kraliçesi Işık Nöbetçisi ile karanlık dünyayı aydınlatmaya hazır ol. Kötü cadıların yaptığı karanlık büyüyü dağıtmanın zamanı geldi. Baloncukları patlatarak seviyelerdeki Pandora'nın Kutularından kurtul ama hamlelerinin sınırlı olduğunu ve Pandora'nın Kutusunu vurmaman gerektiğini unutma. Karanlık Dünya'nın cadılarının koyduğu zor engeller ile dolu bir dünyaya gir. Baloncuk patlatmada ustalaşmadan çok iyi sonuçlar elde edemezsin. Eğlenceli ve oynaması kolay oyun olan Lost Bubble oyunu bağımlılık yapan cinsten.

Bulmaca çözme becerilerini geliştirirken bir yandan da sihirli dünyanın maceralarına ortak ol. Dünyayı yeniden aydınlatmak ve ışık nöbetçisine yardım etmek istiyorsan sen de oyunu indir ve oynamaya başla.

Oyunu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.