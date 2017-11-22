Mad Art Millionaire, yabancılarda Talent Show bizde Yetenek Gösterisi (Yarışması) olarak geçen, ilginç gösterilerin sergilendiği yarışmaların formatında hazırlanmış bir mobil oyun. İlk olarak iOS platformuna çıkan oyunda elimizdeki malzemeleri, objeleri kullanarak ilgi çekici karakterler ortaya çıkarmaya çalışıyoruz.

Yaratıcılığımızı konuşturmamızı isteyen iOS oyununda dünyanın dört bir yanından oyuncularla karşılaşıyoruz. Elimizi verilen ilk görüşte saçma gelen nesneler, malzemelerden bir karakter oluşturup jürinin karşısına çıkıyoruz. Biri çılgın kız, biri aşçı görünümünde adam, diğeri de tavşan olan jüri üyeleri, kısa sürede yaptığımız karakteri puanlıyor. Rakibimizin karakterinden daha fazla beğeni alırsak yarışmaya devam ediyoruz.