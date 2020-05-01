Mobil platformda yarış oyunu olarak yayınlanan ve yarıştan ziyade aksiyon oyunu olarak oynanmaya devam edilen Mad Day 2: Shoot the Aliens’den güzel haberler var.

Yayınlandığı günden bu yana mobil platformda hızla oyuncu kazanan başarılı yapım yediden yetmişe her kesime hitap ediyor. Oldukça başarılı grafik açılarının yer aldığı oyun içerisinde birbirinden farklı hava ve kara aracı da yer alıyor.

Dünyayı istila etmeye çalışan uzaylılara karşı savaşacağımız oyunda çeşitli kostümler, zırhlar ve silah modelleri de yer alacak. Oyuncular bu zırh ve silah modelleri arasından tarzlarına uygun olanı seçerek birbirinden farklı patron uzaylılara karşı savaşacaklar.

Android ve iOS platformunda oynaması ücretsiz olarak yayınlanan yapım da rengarenk bir atmosfer eşliğinde oyunculara fantastik bir yapı sunuluyor.

Aksiyonun ve eğlencenin tavan yaptığı oyun günümüzde 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanıyor.