Mad Skills BMX 2, mobil platformda en çok oynanan bisiklet yarışı oyunu. Sadece BMX bisiklet sürdüğümüz oyunda rakiplerimiz gerçek oyunculardan oluşuyor ve tüm yarışlar teke tek yapılıyor.

Dünya genelinde 40 milyondan fazla indirmeye ulaşan tek bisiklet yarışı Mad Skills BMX’in yenisinde elbette grafikler ve oynanış elden geçirilmiş, yeni bisikletler eklenmiş. BMX bisikletimize atlayıp dünyanın dört bir yanından en iyi yarışçılarla kapıştığımız oyunda hata yapma lüksümüz yok. Yalnız çok da hızlı sürmemiz gerekiyor. Pistler epey bozuk; kontrolü kolaylıkla kaybedip yarışı rakibinize verebilirsiniz. Yarışlarda üstünlük kurabilmenin yolu bisikleti çok iyi kullanmak dışında bisikletinizi yenilemenizden geçiyor. Özelleştirme seçenekleri size kalmış ancak yükseltmeleri kesinlikle uygulamanızı öneririm.

Mad Skills BMX 2 Özellikleri: