MARVEL Super War, NetEase Games ve Marvel’ın birlikte çalışmasıyla ortaya çıkan MOBA oyunu. Marvel’ın mobilde oynanabilen ilk MOBA oyunu olma özelliğini taşıyor. Iron Man, Captain Marvel, Spider Man, Deadpool, X-Men, Avengers, tüm Marvel serilerinden süper kahramanlar oyunda bulunuyor. Grafiklerin de oldukça kaliteli olduğu oyun, iOS platformunda da ücretsiz! MOBA türünü seviyor, süper kahramanlı oyunlara bayılıyorsanız, Marvel Super War’u hemen indirin.

Marvel’ın tüm karakterlerini bir arada görebileceğiniz temposu hiç düşmeyen mücadele odaklı harika bir mobil oyun MARVEL Super War. Popüler mobil oyun geliştiricilerden NetEase Games’in Marvel’la beraber hazırladığı MOBA oyununda 5’e 5 gerçek zamanlı arena dövüşleri gerçekleşiyor. İster favori Marvel karakterlerinizle oynayın ister her biri benzersiz stil ve becerilere sahip kahramanlarla kötüler arasından seçiminizi yapıp en iyi yıldızlar kavgalarına katılın. Basit kontroller, özel hareketleri, komboları kolayca yapmanızı sağlıyor.