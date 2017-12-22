Bize eski tip savaş oyunlarını anımsatan Max Shooting, üstten bakış kamerası ve silah çeşitleriyle dikkat çekmeyi başarıyor. Çok oyunculu olarak oynayabileceğiniz bir oyun olan Max Shooting'de dünyanın dört bir yanından düşmanlarla çatışabilir ve takımınızı koruyabilirsiniz.

İki farklı oyun moduyla gelen Max Shooting'de taktiksel ilerlemeniz çok önemli. Sis ve el bombası yardımıyla düşmanınız dikkatini dağıtmalı ve onu alt etmelisiniz. Oyun içerisinde bulunan onlarca farklı silahtan birini seçip savaş girmek için daha ne bekliyorsunuz?

Max Shooting birbirinden farklı haritasıyla da başarısını gösteriyor. Her haritada çeşitli tuzaklar ve saklanma bölgeleri bulunuyor. Ayrıca oyun içinde silahlarınızı geliştirebilir ve düşmanlarınıza karşı daha iyi savunma yapabilirsiniz.