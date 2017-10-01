Doğa Koleji öğrencileri ve öğretmenleri için geliştirilen mDoğa uygulaması iOS cihazlardan da eğitime devam edebilmenizi sağlıyor.

Oldukça başarılı bir işe imza atan Doğa Koleji, öğrencilerinin ve öğretmenlerinin sadece okul ile sınırlı kalmayıp, her yerden eğitime devam edebilmelerini sağlıyor. Öğrenciler için birçok kaynak sunan uygulamada tarama testleri, alıştırmalar, TEOG denemeleri, yazılı ve ödev soruları gibi bölümler altında çalışma notları bulunuyor. Öğretmenler tarafından paylaşılan içerikleri de takip edebilen öğrenciler, bu sayede eğitimi sadece okulda değil her yerde alabilme imkanına sahip oluyorlar.