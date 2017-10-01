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mDoğa 1.0.1 (ios)
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  4. mDoğa - iPhone ve iPad için Eğitim Uygulaması

mDoğa

1.0.1
ios
mDoğa
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Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz

mDoğa uygulaması Doğa Koleji öğrencileri ve öğretmenleri için tasarlanan online eğitim platformu.

Doğa Koleji öğrencileri ve öğretmenleri için geliştirilen mDoğa uygulaması iOS cihazlardan da eğitime devam edebilmenizi sağlıyor.

Oldukça başarılı bir işe imza atan Doğa Koleji, öğrencilerinin ve öğretmenlerinin sadece okul ile sınırlı kalmayıp, her yerden eğitime devam edebilmelerini sağlıyor. Öğrenciler için birçok kaynak sunan uygulamada tarama testleri, alıştırmalar, TEOG denemeleri, yazılı ve ödev soruları gibi bölümler altında çalışma notları bulunuyor. Öğretmenler tarafından paylaşılan içerikleri de takip edebilen öğrenciler, bu sayede eğitimi sadece okulda değil her yerde alabilme imkanına sahip oluyorlar.

Öğretmenlerin de kullanabildiği uygulamada, öğrenciler için yukarıda sıraladığımız içerikleri paylaşabilmeleri mümkün. Öğrencilerin çeşitli raporlarına da ulaşabilen öğretmenler, takvim özelliği ile haftalık programları takip edebiliyorlar. iPhone ve iPad cihazlar için geliştirilen mDoğa uygulaması ne yazık ki sadece Doğa Koleji öğrencileri ve öğretmenleri tarafından kullanılabiliyor.

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