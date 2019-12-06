Oyun dünyasında yeni oyunlar ve takip edilecek yeni oyuncular keşfederken, oyun dünyasındaki en yeni incelemeler, videolar ve trend veren memelerden haberdar olun. Bulmaca oyunlarından RPG'ye, aksiyon-maceraya, retro oyunlara ve mobil oyunlara - oynadığınız tüm oyunlar Melee'de canlı olarak yayınlanmaktadır.

Oyuna Girin

Oyun deneyiminizi, ipuçlarını ve püf noktalarını öğrenin. En sevdiğiniz oyunların kliplerini ve olaylarını izleyin ve kendi oyun içi anlarınızı paylaşın. Melee'deki diğer oyunculara ulaşmak için bir süperstar Twitch veya Mixer çıtası olmanıza gerek yok. Kendi oyun videolarınızı ve resimlerinizi yükleyebilir, haberler ve incelemeler gibi bağlantıları paylaşabilir veya bu zor taraf görevinde yardım almak için metin tabanlı bir tartışma başlatabilirsiniz.

Topluluk Gücünü Hissedin

Melee oyuncular tarafından desteklenmektedir. Oylarınız, hangi içeriğin en üste yükseleceğini ve hangi oyunların en popüler olduğunu belirler. Melee XP kazanmak, profil eklentilerinin kilidini açmak ve akış kitlenizi genişletmek için topluluğa katılın.

Özellikler

- Önemli noktaları, güncellemeleri ve tartışmaları almak için en sevdiğiniz oyunları izleyin

- Oyununuzu ve ekran görüntülerinizi büyük bir oyuncu topluluğuyla paylaşın

- En iyi oyun kliplerini ve olaylarını izleyin

- Kliplerinizi ve ekran görüntülerinizi PC, Xbox Live, Dropbox, Google Drive vb.

- Kliplerinizi istediğiniz parçalara kırpın