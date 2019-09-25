Mobil platformda simülasyon oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak oyuncularla buluşan Merge Flowers vs Zombies, birbirinde farklı özelliklere ve savunma sistemine sahip onlarca çiçeği bahçenize ekerek zombilerle mücadele edebileceğiniz benzersiz bir oyundur.

Renkli grafik tasarımı ve komik zombi karakterleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, bahçenize farklı bitki ve çiçek türlerini ekerek zombilere karşı kendinizi savunmak ve seviye atlayarak yolunuza devam etmektir. Onlarca çiçekten dilediğinizi dikebilir ve zombilerle savaşarak puan toplayabilirsiniz. Ayrıca topladığınız puanları kullanarak farklı çiçek türlerinin kilidini açabilir ve bahçenizi daha korunaklı bir hale getirebilirsiniz. Bahçenizde düzenli bir şeklide sulama ve gübreleme işlemi yapmalısınız. Bu sayede bitkileriniz zamanında gelişir ve savaşa hazır olurlar.

Oyun içerisinde birbirinde ölümcül özelliklere ve savunma sistemine sahip onlarca çiçek türü yer almaktadır. İstediğiniz çiçeklerden dikerek zombilerle mücadele edebilir ve savaşları kazanabilirsiniz.

Android ve İOS sürümleri sayesinde farklı platformlardan kolaylıkla erişebileceğiniz Merge Flowers vs Zombies, Simülasyon oyunları arasında bulunan sıra dışı bir oyundur.