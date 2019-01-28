Mi Racing, Xiaomi’nin iPhone/iPad’de oynanabilen araba yarışı oyunu. Asphalt, Need For Speed gibi indirme rekoru kıran mobil araba yarışı oyunlarının ayarında. Dünyanın dört bir yanından gerçek yarış tutkunlarıyla online yarışlara katıldığınız oyunda sadece AAA sınıfı büyüleyici spor arabalar bulunuyor. İçerisinde birçok online mod barındıran yarış oyununu şiddetle tavsiye ederim.

İlk olarak Çin’de indirilmeye açılan mobil araba yarışı oyunu Mi Racing, ülkemizde de sevilen markalardan Xiaomi’ye ait olmasıyla dikkat çekiyor. Xiaomi’nin Asphalt, NFS ayarında hazırladığı ve her iki platformda da ücretsiz indirmeye açtığı yarış oyununda özelleştirilebilir, geliştirilebilir 3A sınıfı arabalardan favorinizi seçip uzun bir yolculuğa çıkıyorsunuz. NFS’deki gibi bir harita üzerinden ilerliyor, farklı türde yarışları tamamlayarak seviye atlıyor, arabanızı geliştirerek ya da yeni aldığınız arabayla daha zorlu yarışlarla kariyerinize devam ediyorsunuz. Sıralama, eleme, mücadele, serbest sürüş ve daha birçok oyun modu var ancak hepsi ilk etapta açık değil; yarıştıkça açılıyor.

İvmeölçer, direksiyon, butonlar her sürüş tarzına uygun kontrol sistemi sunan oyunun kamera açıları ve grafik kalitesi de ayarlanabiliyor. Yarışa girmeden önce hepsini isteğinize göre ayarlıyorsunuz.