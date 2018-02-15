Microsoft Photos Companion, iPhone’dan bilgisayara fotoğraf ve video atma (iTunes olmadan, kablosuz) uygulaması. Windows 10 işletim sistemini kullanıyor ve iPhone’unuzdaki fotoğraf ve videoları PC’ye kablosuz olarak, hızlı şekilde aktarmanın yolunu arıyorsanız, Microsoft’un yeni uygulamasını tavsiye ederim. Çok pratik, hızlı ve de güvenilir.

iPhone’dan bilgisayara fotoğraf ve video aktarmak için ne kablolara ne de iTunes’a ihtiyacınız var. Microsoft’un ücretsiz indirmeye açtığı Photos Companion uygulaması ile telefondan bilgisayara foto ve video aktarmak çok hızlı ve kolay. Windows 10 ile ön yüklü gelen Fotoğraflar (Photos) uygulamasını açıyorsunuz ve İçe Aktar - WiFi ile Mobilden’i seçip Photos Companion uygulaması ile QR kodu okutuyorsunuz. Telefondan bilgisayara göndermek istediğiniz fotoğraf ve videolarınızı seçiyorsunuz. WiFi bağlantınız ne kadar hızlı olursa veri transferi o kadar hızlı gerçekleşecektir.

Microsoft Photos Companion Özellikleri: