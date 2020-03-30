Microsoft Stream uygulamasını kullanarak iOS işletim sistemli cihazlarınızdan videolar izleyebilir ya da kaydedebilirsiniz.

Kurumunuzdaki çalışanlarınıza veya öğrencilerinize eğitim vb. içerikler oluşturabilmenize imkan tanıyan Microsoft Stream uygulaması, ihtiyaç duyabileceğiniz pek çok aracı da sizlere sunuyor. Akıllı telefonlarınızın ön ve arka kameralarını aktif olarak kullanabileceğiniz uygulamada, yayınlarınızı bitirdikten sonra dilediğiniz gibi yayınlayabilirsiniz.

Microsoft tarafından 500 GB depolama alanı sunan Microsoft Stream uygulamasında, videolarınıza filtreler ekleyebileceğiniz gibi çıkartmalar, beyaz tahta ve yazı ekleme araçları nı da kullanabilirsiniz. Arama bölümünü kullanarak izlemek istediğiniz video içeriklerine kolayca ulaşabileceğiniz Microsoft Stream uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri