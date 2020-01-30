Might & Magic: Chess Royale, arenada 99 oyuncuya karşı hayatta kalma mücadelesi verdiğiniz online strateji savaş oyunu. Ubisoft’un iOS platformuna da ücretsiz çıkardığı autobattler battle royale oyununda Might&Magic’in ultra fantastik evreninden ikonik kahraman ve birimleri yönetiyorsunuz.

100 oyuncuyu tek bir arenada toplayan dünyanın ilk otomatik savaş oyunu Might&Magic: Chess Royale, Ubisoft’a ait ve indirmesi de oynaması da ücretsiz. Sürükle-bırak sistemiyle iPhone’da da iPad’de de rahat, keyifli oynanış veren autobattle oyununda her biri güçlü benzersiz beceriye sahip ve farklı gruplara ayrılan ikonik kahramanların ve birimlerin kontrolünü ele alıyorsunuz. Maçlar on dakika sürüyor. Bu süre içinde düşmanlarınızı arenadan silmeniz gerekiyor. Birimleri merge ederek yani birleştirerek daha güçlü hale getirebiliyorsunuz.

Might & Magic: Chess Royale iOS Özellikleri