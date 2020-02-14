Mirror Puzzle oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunudur.

Her birinin el yapımı olduğu şekilleri özenle tamamlarken zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. İlginç kategorilerin bulunduğu oyunda yapmanız gerekenler çok basit. Size verilen el yapımı tabloları parçaları birleştirerek elde etmeye çalışmalısınız. Her oyun farklı parça ve parça sayılarında oluşabilir. Kolay seviyeyle başlayan oyun sonra oyuncuları zorlayan seviyelerle şaşırtıyor. Zorlandığınız yerlerde ipucu seçeneğini kullanabilirsiniz.

Basit ve bir o kadar da eğlenceli oyun beyin egzersizi yapmak isteyenler için birebir. Ayrıca ücretsiz ve internet olmadan da oynayabileceğin pratik bir oyun. Sıkıldığında veya boş zamanlarını değerlendirmek istediğinde oynayarak eğlenebileceğin keyifli bir oyun. Oynarken bağımlısı olabilirsin.

Şekilleri tamamlamak ve yeni seviyelerin kilidini açmak için aynadaki yansımayı kullanın. Eğlenirken öğrenmek istiyorsan bu oyun tam sana göre. Sen de oyunu indirerek maceraya ortak olabilirsin.

Oyunu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.