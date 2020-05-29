Klasik oyun olarak hem Android hem de iOS platformunda lansmana çıkan Miss Hollywood: Holiday ile rengarenk anlar yaşamaya hazır olun.

Birbirinden güzel hayvanlara oda inşa edip dekore etmeye çalışacağımız oyun içerisinde geniş ve zengin bir içerik yapısı oyuncuları bekliyor olacak.

Herhangi bir internet bağlantısı olmadan rahatlıkla oynanabilen yapım da oyuncular kumdan kaleler inşa edebilecek, sört yapabilecek, golf oynayabilecek ve kısaca tatilin keyfini çıkarmaya çalışacaklar.

Çok sayıda ada macerasına da katılacağımız yapım içerisinde birbirinden zorlu görevler de yer alacak. Oyuncular bu görevleri başarabilmek için herhangi birinden yardım alamayacak ve tek başına görevleri yapmaya çalışacaklar.

İçerik bakımından oldukça tatmin edici olan Miss Hollywood: Holiday incelemelerde de yüksek puanlar aldı.

Başarılı oyun 500 binden fazla kez indirildi ve oynandı.