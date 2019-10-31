Mix Colors!, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir oyundur.

Farklı iki rengi karıştırarak yeni bir renk ortaya çıkarmak için mücadele ettiğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Hassas miktarlarda karışımlar yaparak zorlu bölümleri tamamlamaya çalıştığınız oyunda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm Mix Colors!, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyundur. Renkli görselleri ve kolay oynanışıyla da dikkat çeken oyunda tek yapmanız gereken uygun oranlarda renkleri karıştırmak. Eğlenceli bir deneyim sunan Mix Colors! oyununu kaçırmayın.

Mix Colors! oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.