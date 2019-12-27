Moda Selvim uygulamasında iOS işletim sistemli cihazlarınız üzerinden giyim alışverişlerinizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Abiye, tunik, başörtüsü, tulum, pantolon, triko, büyük beden, gömlek ve daha birçok kategoride binlerce çeşit ürüne ulaşabileceğiniz Moda Selvim uygulaması, uygun fiyatlarla güvenli bir alışveriş imkanı sunuyor. Ürünlerin fotoğraflarını detaylı bir şekilde inceleyebileceğiniz, renk ve beden alternatiflerini görebileceğiniz Moda Selvim uygulamasında kredi veya banka kartınızla ödeme yapabileceğiniz gibi kapıda ödeme seçeneğini de kullanabilirsiniz.

İade ve değişim garantisi de sunan Moda Selvim uygulamasında, tüm dünyaya kargo imkanı bulunuyor ve böylece hangi ülkede olursanız olun dilediğiniz yerden sipariş verebiliyorsunuz. Çeşitli indirim ve kampanyalardan da yararlanabileceğiniz Moda Selvim uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.