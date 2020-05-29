GameHouse Original Stories’in mobil oyunlarından bir tanesi olan ve oyunculara dedektiflik ruhu aşılayan Mortimer Beckett and the Book of Gold geniş kitlelere ulaşmaya devam ediyor.

Mobil macera oyunu olarak karşımıza çıkan yapım da sürükleyici bir havaya hakim olan onlarca farklı gizemi ve bulmacayı çözmeye çalışacağız.

60 farklı zorluğun, 30 farklı konumun ve benzersiz bulmacaların yer aldığı yapım içerisin de gizli nesneleri bulabilmek için ter dökeceğiz. Mortimer’e yardım edeceğimiz oyun da Efsanevi Altın Kitabını bulmasını sağlayacak, sır perdelerini aralamaya çalışacağız.

Sürükleyici bir dedektifçilik oyunu olarak da karşımıza çıkan başarılı yapım da oyuncular farklı karakterler ile de tanışma fırsatı elde edecekler.

Oyun içerisinde ilerlerken karşımıza çıkan elmasları toplamaya çalışacak, zorlu bilmeceleri çözerek hayata geçireceğiz.