Mosaic: BlipBlop, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak dikkat çekiyor.

Kendine has oynanışı ve atmosferiyle dikkat çeken Mosaic: BlipBlop, boş zamanlarınızı değerlendirmek için oynayabileceğiniz bir tıklama oyunudur. Basit bir oynanışa sahip olan oyunda eğlenceli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Farklı konseptiyle de ön plana çıkan oyunda sürükleyici bir etki yer alıyor. Basit bir oynanışa sahip olan oyunda tek yapmanız gereken ekrana dokunmak ve puan kazanmak. Bölümleri geçtikçe daha fazla büyük bloklarn kilitlerini açabileceğiniz oyunda son derece zevkli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Ne kadar hızlı olursanız o kadar fazla puan kazanabileceğiniz oyunda 100. bölüme ulaşmaya çalışıyorsunuz. Hoş bir deneyim sunan Mosaic: BlipBlop oyununu kaçırmayın.

Mosaic: BlipBlop oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.