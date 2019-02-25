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Mr Bow 1.13 (ios)
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  4. Mr Bow - iOS için Arcade Oyunu

Mr Bow

1.13
ios
Mr Bow
ÜCRETSİZ
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Mr Bow 1 - 1
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Murat İşçi
Murat İşçi -

Eşsiz deneyim sunan bir beceri oyunu

Mr Bow, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir beceri oyunu olarak ön plana çıkıyor.

Becerilerinizi sınayabileceğiniz eşsiz bir mobil beceri oyunu olarak dikkat çeken Mr Bow, güçlü düşmanların üstesinden gelmeniz gereken bir oyundur. Oyunda ok atarak düşmanları yok ediyor ve hedefleri tam 12'den vurmaya çalışıyorsunuz. Birbirinden zorlu bölümleriyle de ön plana çıkan oyunda boş zamanlarınızı değerlendirebiliyorsunuz. Kolay kontrolleri ve sürükleyici atmosferiyle ön plana çıkan oyunda çeşitli silahları da kontrol edebiliyorsunuz. Minimalist grafikleriyle de dikkat çeken oyunda eşsiz deneyim yaşayabiliyorsunuz. Bu tarz oyunları seviyorsanız eğer mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun.

Mr Bow oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Oyun hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

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