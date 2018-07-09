Multiplayer Arena, App Store editörlerinin seçtiği Türk yapımı en iyi mobil oyunlar arasında. Sıra dışı yarış oyunlarını seviyorsanız tavsiye ederim. Hikaye odaklı çok oyunculu oynama desteği sunan mobil yarış oyununda apokaliptik dünyanın kapılarını aralıyorsunuz. İntikam ateşiyle yanıp tutuşan bir karakterle arena yarışlarına girmeye hazırlanın.

iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olan Türk yapımı yarış oyunu Multiplayer Arena, hikaye odaklı ilerliyor. Nathan adında, eşi sokak yarışçıları tarafından öldürülmüş bir karakterin yerine geçiyorsunuz. Nathan’ın öldürülen eşini bulmasında, intikamını almasında yardımcı oluyorsunuz. Apokaliptik dünyada düzenlenen yarışlarda herkes hayatını ortaya koyuyor. Mad Max filminden kopup gelmiş modifiyeye açık araçlarla girdiğiniz yarışlarda birinci olmamak gibi bir lüksünüz yok. Yol boyunca karşılaşacağınız güç kutularını atlamamanızı tavsiye ederim. Rakiplerinizin araçlarını havaya uçurmaktan kendinize kalkan yapmaya pek çok aksiyona bu kutular aracılığıyla giriyorsunuz.