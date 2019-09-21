Spor eğitmeni olmaya çalışacağımız My Gym: Fitness Studio Manager ile hem eğlenceli hem de sürükleyici bir simülasyon deneyimi yaşayacağız.

Amatör ve profesyonel sporcular eğitmeye çalışacağımız oyunda amacımız dünyaca ünlü bir fitnes hocası olmak olacak. HD kalitedeki grafikler eşliğinde gerçekçi bir spor salonu kuracağımız oyunda 100’den fazla farklı egzersiz yer alacak.

Spor salonumuza gelen müşteriler ile ilgilenecek, doğru spor teknikleri öğretecek, spor salonumuzu dilediğimiz gibi restore edebileceğiz. Erkek ve dişi sporcular ile tanışacağımız yapım içerisinde herkesin mutlu olmasını sağlayacağız.

Kendi spor salonu imparatorluğumuzu kuracağımız oyunda müşterilerimiz ne kadar başarılı olursa bizde o kadar başarılı bir spor eğitmeni haline geleceğiz. 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam eden My Gym: Fitness Studio Manager, Android ve iOS platformunda Tatem Games Inc imzası ile ücretsiz olarak yayınlandı.