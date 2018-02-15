My Tamagotchi Forever, 90’ların ellerden düşmeyen oyuncaklarından Tamagotchi’yi yeni nesil mobil cihazlara taşıyor. Sürekli ilgi isteyen, ilgilenmediğinizde veya unuttuğunuzda ölümüne sebebiyet verdiğiniz sanal bebekler Tamagotchi şimdi telefonlarda. Çocuklar kadar 90’ların oyuncaklarına özleme duyan neslin de ilgisini çekeceği oyun, iOS platformunda da ücretsiz.

Küçücük ekrandan gördüğümüz sanal bebekler Tamagotchi ile yeni neslin tanışmasını sağlayan My Tamagotchi Forever, çocuğunuzla birlikte iPad’de oynayabileceğiniz eğlenceli oyunlardan. Tamagotchi karakterlerle tıpkı bir bebek gibi ilgileniyoruz oyunda. Mutfakta sağlıklı yiyecekler hazırlayıp karınlarını doyuruyor, oyunlar oynuyor, banyo yaptırıyor, uyku saatinde yatağa götürüyoruz. Tamagotchi karakterlerimiz büyüdüklerinde de kariyer seçimlerinde yardımcı oluyoruz.

Mini oyunlarla süslü eğlenceli, rengarenk görseller sunan sanal bebek bakma oyunu My Tamagotchi Forever, ücretsiz ancak satın alınabilir öğeler içeriyor. Çocuğunuzla birlikte oynamanızı veya uygulama içi satın alımları kapatmanızı tavsiye ederim.