Komşularınızın evlerine çeşitli tuzaklar kurarak onları kızdırmak için çaba göstereceğiniz ve tatillerini mahvetmek için mücadele edeceğiniz Neighbours from Hell: Season 2, Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

İlginç bubi tuzakları ve sürükleyici hikayeleri ile oyun severlere sıra dışı bir deneyim kazandıran bu oyunda amaç, komşularınızı yıldırmak için türlü tuzaklara başvurarak tatillerini yarıda kesmelerini sağlamak ve seviye atlayarak farklı odaların kilidini açmaktır.

Tatil yapma hayalleri kuran komşularınıza rahat vermeyerek evlerini farklı alanlarına tuzaklar kurmalı ve onları çıldırtmalısınız. Sürükleyici özelliği ve farklı konusu ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde komşularınızı kızdırmak için kullanabileceğiniz yüzlerce tuzak ve onlarca ilginç karakter yer almaktadır. Tuzakların başarıyla işlemesini sağlamalı ve seviye atlayarak farklı odaların kilidini açmalısınız.

Bulmaca oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak hizmet veren Neighbours from Hell: Season 2, 1 milyondan fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan kaliteli bir oyun olarak ön plana çıkmaktadır.