PAW Patrol, Shimmer&Shine, Blaze ve Canavar Makineleri, Prenses Şövalye Nella ve okul öncesi tüm favori Nick Jr. çizgi filmlerinin evi! Çocukları eğitici oyunlar ve sürprizler sunan alfabe oyunlarıyla eğlendirin.

Çocuklar uygulama üzerinden çizgi filmlerin bölümlerini izleyebilir, eğitici oyunlar oynayabilir, orijinal videoları keşfedebilir ve bir dokunuşla diğer sürprizleri ortaya çıkarabilir. Okul öncesi çocuğunuzun öğrenmesini, gülmesini, hareket etmesini ve kanallarını açmasını sağlayacak çok sayıda eğitici ve eğlenceli video bulacaksınız.

Sesli talimatlar ve kullanımı kolay kaydırma ve dokunma, okul çağı öncesi çocukların video, oyun ve daha fazlasını keşfetmelerini ve öğrenmelerini sağlar. Nick Jr. Uygulaması her zaman çocuklarınızın favori şovlarını ve oyunlarını ekliyor. Güncellemeler için düzenli olarak tekrar kontrol edin.

