Ninja Dive, dalgıç elbisesi giymiş bir ninjayı kontrol ettiğiniz zorlu arcade oyunu. Sadece iOS platformunda indirilebilir olan oyunda su yüzeyine çıkmaya çalışan ninjaya yardımcı oluyorsunuz. Su altında karşılaştığınız tek tehlike hareketli borular ancak sürekli olarak yüzeye çıkıp nefes alması gerekiyor.

"Dokun, basılı tut ve bırak” sistemine dayalı kontroller sunan arcade oyunda ninja yüzdürmek çok kolay olmasına karşın hayatta kalmasına sağlamak son derece zor. Şöyle ki; su altında belli aralıklarla dizilmiş borular var. Boruları dipte kalarak geçme şansına sahip değilsiniz. Borular arası boşluğa kendinizi denk getirip nefes almanız gerekiyor. Su yüzeyine çıkıp nefesinizi alıp tekrar devam ediyorsunuz yüzmeye. Boruların hareketlenmesiyle birlikte yüzeye çıkmak zorlaşıyor.