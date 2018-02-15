Nitro Racing GO, Gameloft’un popüler araba yarışı oyunu Asphalt Overdrive’a benzerliğiyle dikkat çekiyor. iOS cihazınızda araba yarışı oyunları oynamaktan keyif alıyorsanız, refleksleri ölçen bu yapıma kesinlikle yer vermelisiniz. Klasik yarış oyunlarından farklı çizgide.

Göz alıcı gökdelenler, modern Arap mimarisinin büyüleyici eserleri, nehir kenarı, etkileyici yolları ile kendisine çeken Dubai şehrinde trafiğe açık kaçak düzenlenen yarışlara katılıyorsunuz. Herkesin hayalini süsleyen şehirde birbirinden lüks, çoğu kişinin alamayacağı arabalarla katıldığınız yarışlarda hata yapma lüksünüz yok. Aracın kontrolü tamamen sizin elinizde değil ve sürüş performans paneline ne kadar seri dokunursanız o kadar hızlı gidiyorsunuz. Ekrandan parmağınızı kestiğiniz anda yarışa elveda diyebilirsiniz. Trafiğe açık alanda sürdüğünüzden tehlike de kaçınılmaz oluyor ancak oyun para kazandırarak sizi hızlanmaya zorluyor. Kazandığınız paraları aracınızı yenilemek için, güçlendirici satın almak için kullanabiliyorsunuz.

Nitro Racing GO Özellikleri: