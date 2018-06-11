No.Diamond – Colors by Number

No.Diamond, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli ve eğlenceli bir boyama oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir boyama oyunu olan No.Diamond, birbirinden renkli eserler ortaya çıkarabileceğiniz bir oyundur. Kolay oynanışa sahip olan oyunda zaman geçirmek için resim yapıyorsunuz. Dilediğiniz gibi boyama yapabileceğiniz oyunda ortaya çıkardığınız şaheserleri sosyal medya hesaplarınızda da paylaşabiliyorsunuz. Resim yapmayı seven herkesin telefonunda mutlaka olması gereken No.Diamond, sizleri bekliyor. Kolay kontrollere sahip olan oyunda tek parmağınızla görüntüyü büyütüp küçültebiliyor ve numaralı alanları boyayabiliyorsunuz. Farklı türde resimlere sahip olan oyunu kaçırmayın.

No.Diamond oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.