OASIS uygulaması ile iOS işletim sistemli cihazlarınızdan not görüntüleme, devamsızlık takibi vb. bilgilere ulaşabilirsiniz.

İzmir Ekonomi Üniversitesi ’nde eğitim gören öğrenciler için geliştirilen OASIS uygulaması, öğrencilerin ihtiyaç duyabilecekleri birçok hizmete akıllı telefonlarından ulaşabilmelerini kolaylaştırıyor. Vize-final notlarınızı ve harf notlarınızı görüntüleyebileceğiniz OASIS uygulamasında, mevcut dönemdeki devamsızlıklarınızı da inceleyebiliyorsunuz.

Transkriptinizi de görebilmenize olanak tanıyan OASIS uygulamasında ders programınızı inceleyebiliyor, ders analizlerinizi takip edebiliyorsunuz. Size gelen özel mesajları da okuyup cevaplayabileceğiniz OASIS uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri